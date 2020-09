Calciomercato Milan – Il sogno per la difesa è Fofana

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Milan, è emergenza in difesa. La positività di Leo Duarte al coronavirus ha complicato ulteriormente i piani di Stefano Pioli, che in questo momento ha a disposizione solo Simon Kjaer e Matteo Gabbia.

Per questo motivo Paolo Maldini e Frederic Massara ricorrono ai ripari. Secondo quanto viene scritto dal Corriere della Sera, il sogno del Milan è Wesley Fofana del Saint-Etienne, ma la trattativa non è facile. In lizza ci sono anche Kristoffer Ajer del Celtic e Matija Nastasic dello Schalke 04, ma, come detto, il sogno è rappresentato dal difensore francese.

