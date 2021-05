Euro 2020 – Rose ampliate a 26 giocatori, ma sempre 23 convocati

È arrivato l'ok per ampliare le rose delle Nazionali di Euro 2020 fino a 26 giocatori, ma i convocati per ogni partita restano 23.

In vista di Euro 2020, a cui ormai manca poco più di un mese, la UEFA ha comunicato ufficialmente che le rose delle Nazionali saranno ampliate da 23 a 26 giocatori. A causa della pandemia, ci sarà così la possibilità di avere più giocatori tra cui scegliere e soprattutto dei sostituti pronti in caso di positività nel gruppo. Tuttavia, i convocabili per ogni singola partita restano sempre 23. Ogni match, ogni Nazionale avrà 3 giocatori che finiranno in tribuna. Ogni commissario tecnico, però, potrà ovviamente decidere come meglio crede. Una mini rivoluzione, che può sicuramente fare comodo, anche perché tutti i giocatori dovrebbero essere vaccinati.