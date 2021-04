Euro 2020 in Italia, Prof. Locatelli: “Decisione del governo, è difficile”

Il professor Locatelli ha parlato della possibilità che Euro 2020 si giochi anche in Italia, col pubblico. Ecco le sue parole.

A metà giugno dovrebbe iniziare Euro 2020 e la prima partita dovrebbe essere all'Olimpico di Roma, quindi in Italia. Affinché ciò succeda, però, serve che il pubblico possa accedere allo stadio, quanto meno parzialmente. Di questo ha parlato il professor Franco Locatelli, ai microfoni della Rai. Ecco le sue parole: "Verrà fatto ogni sforzo per ottenere sia la partita inaugurale che per gli altri tre incontri, su questo non ci deve essere alcun dubbio ed è stato ribadito anche stamattina dal ministro Speranza. Possiamo dare tutto il supporto tecnico possibile ma la scelta spetta alla politica. La decisione deve essere presa entro 7 giorni ma è auspicabile che la UEFA ci dia un po' di tempo in più, visto che mancano ancora due mesi. Devono essere elaborati una serie di protocolli per far sì che tutto proceda per il meglio".