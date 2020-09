Effetto Ibrahimovic: la tv svedese trasmetterà le partite del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’effetto Zlatan Ibrahimovic per il Milan, in Svezia. La tv svedese, Sportbladet nello specifico, trasmetterà due partite. L’amichevole contro il Vicenza, domani alle ore 17 italiane, e l’esordio stagionale in Europa League contro lo Shamrock Rovers di giovedì 17 settembre alle ore 20 italiane.

Domani Milan-Vicenza sarà trasmessa – per i tifosi italiani – in diretta da ‘Milan TV’ (canale 230 di ‘Sky’ e su ‘DAZN’) e sull’applicazione del Milan da smartphone, per tutti i tifosi rossoneri in giro per il mondo. La partita d’Europa League contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers invece sarà visibile su Sky Sport per gli abbonati al pacchetto ‘Sport’.

