Calciomercato Milan – Tonali, la numero 8 e l’ufficialità: gli aggiornamenti

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, ha parlato di Sandro Tonali e delle idee di Stefano Pioli per la formazione delle prossime partite: “Il Milan inizierà a Dublino in Europa League, vale molto per la programmazione. Mercoledì e sabato contro Vicenza e Chievo (in amichevole), si prosegue con il 4-2-3-1. Se arriva Bakayoko, alcune partite più difficili, si può provare anche il 4-3-3. Per ora la priorità è il 4-2-3-1. Nelle prossime 48 ore Sandro Tonali verrà ufficializzato, indosserà la numero 8″.

“Maldini e Massara hanno sospeso le vicende di mercato – prosegue Di Stefano – la priorità è alle partite d’Europa League. Tonali ha chiesto il permesso a Gattuso per il numero? C’è una grande stima tra i due, non so se c’è stato un contatto, ma Tonali voleva la numero 8 e la avrà”.

