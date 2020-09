Calciomercato – Di Marzio: “Novità su Bakayoko-Milan”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nuove indiscrezioni circa il calciomercato del Milan, con gli aggiornamenti su Tiémoué Bakayoko da Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24: “Bakayoko è in fase di stand-by, ma non è saltata. Sta trattando con il giocatore sull’ingaggio in caso di riscatto, sull’ingaggio di quest’anno c’è già intesa totale”.

“Il Milan spera che il Chelsea abbassi la cifra del riscatto, attualmente fissato a 30 milioni. Ai rossoneri vanno bene i 3 milioni di prestito oneroso. I rossoneri, dopo Tonali, possono prendersela più con calma”.

Peppe Di Stefano invece, sempre su Sky Sport 24, ha aggiunto: “Il Milan inizierà a Dublino in Europa League, vale molto per la programmazione. Mercoledì e sabato contro Vicenza e Chievo, si prosegue con il 4-2-3-1. Se arriva Bakayoko, alcune partite più difficili, si può provare anche il 4-3-3. Per ora la priorità è il 4-2-3-1. Nelle prossime 48 ore Sandro Tonali verrà ufficializzato, indosserà la numero 8″.

“Maldini e Massara hanno sospeso le vicende di mercato – prosegue Di Stefano – la priorità è alle partite d’Europa League. Tonali ha chiesto il permesso a Gattuso per il numero? C’è una grande stima tra i due, non so se c’è stato un contatto, ma Tonali voleva la numero 8 e la avrà”.

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>