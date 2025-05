DS Milan, registrato il contratto di Tare: ecco quando comincerà a lavorare

Ormai manca solamente l'ufficialità della firma sul contratto di Igli Tare come nuovo DS del Milan. Il dirigente albanese, infatti, negli ultimi giorni avrebbe risolto gli ultimi dettagli con il club rossonero, dando inizio a quella che sarà la sua nuova avventura. Dopo una lunga ed estenuante ricerca, passata per più soggetti, finalmente il Diavolo ha trovato il candidato ideale per questo incarico, che era rimasto scoperto per parecchio tempo dopo l'addio di Paolo Maldini e Frederic Massara.