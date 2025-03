DS Milan, Paratici candidato forte: si ritira il Tottenham? Ecco la verità

Fabio Paratici, ex DS del Tottenham, rimane un candidato forte per ricoprire lo stesso ruolo anche nel Milan: ecco le ultime in merito

Fabio Barera Redattore 28 marzo - 18:45

Fabio Paratici, ex dirigente del Tottenham, è stato identificato, da diverso tempo a questa parte, come uno dei candidati per il ruolo di DS del Milan. Addirittura negli ultimi giorni si è parlato di un colloquio già avvenuto con Giorgio Furlani e di un futuro summit a Londra. A darne notizia per primo era stato il collega Simone Cristao di 'Radio Rossonera', che in un successivo aggiornamento ha spiegato come gli stessi Spurs avessero fatto una ricca offerta all'ex Juventus. Nelle ultime ore, però, sono giunte ulteriori notizie.