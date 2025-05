DS Milan, la rivelazione: 'È tutto in stand-by. E per l'allenatore vogliono ...'

Nelle ultime ore è giunta un'importante rivelazione in merito al prossimo allenatore del Milan e a quello che dovrebbe diventare il DS nel corso della prossima stagione. Come noto, infatti, i rossoneri sarebbero alla ricerca di un soggetto che possa svolgere quel ruolo che era di Frederic Massara quando in dirigenza Paolo Maldini. Allo stesso tempo, con il sempre più probabile addio di Sérgio Conceicao al termine dell'annata, è necessario trovare un tecnico che lo possa sostituire in panchina.