DS Milan, in Albania è Tare-mania? Anche dal Governo non vedono l’ora

In ogni caso in Albania sembra che non vedano l'ora di vedere Igli Tare in rossonero. A farlo notare sono stati i colleghi di 'Newsport.Al', portale albanese. In un articolo pubblicato recentemente, infatti, si segnala come un noto politico albanese abbia pubblicato un post su 'Facebook' a riguardo. Trattasi di Taulant Balla, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, che per l'appunto dà l'idea di attendere l'annuncio ufficiale da parte del Milan.