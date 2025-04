Continua la saga DS in casa Milan , con Giorgio Furlani che a questo punto sembra intenzionato a congelare anche la pista che porta ad Igli Tare . Dopo la trattativa saltata con Fabio Paratici , per la nota vicenda legata alla squalifica dell'ex Juventus , i rossoneri si sono orientati verso il dirgente albanese. Due gli incontri avuti, ma nessun accordo trovato e nessuna firma sul contratto. Questo perché, secondo le ultime indiscrezioni, il CEO del Diavolo non sarebbe convinto fino in fondo e vorrebbe attendere per provare a contattare Tony D'Amico , che ad oggi è il suo profilo preferito.

DS Milan, Tare congelato: Furlani ha solo un piano in testa. E all'estero ...

Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'calciomercato.com'. Secondo quanto riferito, infatti, Giorgio Furlani sarebbe intenzionato a congelare la pista che porta ad Igli Tare. L'obiettivo sarebbe quello di provare appunto ad attendere di contattare Tony D'Amico, anche se non è assolutamente detto che il dirigente dell'Atalanta accetti. Il che, per altro, rischia di far saltare la strategia del club rossonero. Proprio per questo motivo, si legge, attenzione alle piste estere e in modo particolare a quella che porta a Markus Krosche dell'Eintracht Francoforte.