DS Milan, dietrofront su Tare? “Incontro positivo”. Ecco la reale verità

Nella giornata odierna sarebbe andato in scena l'incontro tra Igli Tare e Giorgio Furlani per il ruolo di nuovo DS del Milan: le ultime

Nella giornata odierna ci sarebbe stato il secondo incontro tra Giorgio Furlani e Igli Tare per l'incarico del nuovo DS del Milan . Un primo summit c'era già stato, anche se aveva portato ad un nulla di fatto. Non che fosse stato negativo, ma non era stato nemmeno raggiunto un accordo totale. Anzi, a quanto pare il club rossonero nell'occasione avrebbe lasciato in stallo l'ex Lazio , comunicandogli che gli avrebbero fatto sapere la decisione definitiva.

Questo pomeriggio 'TuttoMercatoWeb' aveva dato conto di una fumata grigia con Giorgio Furlani non convinto dell'ipotesi Igli Tare. Le ultime notizie in merito le ha fornite il collega Orazio Accomando di 'DAZN'. Secondo quanto riferito l'incontro odierno sarebbe stato positivo. L'ex Lazio rimarrebbe il nome in pole position per il ruolo di DS del Milan. La settimana prossima, in questo senso, potrebbe essere quella decisiva.