DS Milan, D'Amico in pole nonostante tutto: ma c'è uno spiraglio per ...

Tony D'Amico sarebbe comunque in pole position per diventare il nuovo DS del Milan: c'è comunque uno spiraglio per un altro profilo ...

Fabio Barera Redattore 5 maggio 2025 (modifica il 5 maggio 2025 | 09:36)

Continua a tenere banco il tema relativo al prossimo DS del Milan, con il nome di Tony D'Amico che, secondo molti, sarebbe comunque in pole position. Negli ultimi giorni sono giunte le parole di Luca Percassi, figlio del presidente dell'Atalanta nonché dirigente principale degli orobici, che ha di fatto blindato il proprio direttore sportivo. Al momento, però, la rosa dei candidati per il club rossonero è davvero ridotta ai minimi termini e per questo motivo non è da escludere un colpo di coda per il nerazzurro. Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi del quotidiano 'Il Corriere della Sera', nell'edizione in edicola questa mattina.

DS Milan, D'Amico-Sarri le prime scelte: alle loro spalle resiste ... — Secondo quanto riferito, infatti, Tony D'Amico rimarrebbe il nome in prima fila per diventare il prossimo DS del Milan, nonostante tutto. Ci sarebbe anche un altro profilo che ancora conserva qualche speranza e si tratta di Igli Tare. Qualora dovesse arrivare l'attuale direttore sportivo dell'Atalanta, il primo candidato per la panchina diventerebbe Maurizio Sarri. Al momento, però, è tutto ancora in bilico e dalla società rossonera non emerge nulla in questo senso.