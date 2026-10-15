Una notte da dimenticare per l'ex portiere rossonero Gianluigi Donnarumma: errore nella gara contro il PSG e critiche durissime...
Milan, quali sono i tre problemi dei rossoneri? Il pensiero di Gazzetta | Video
Il PSG conquista una vittoria molto importante contro il Manchester City vincendo per 4-2 all'Etihad stadium al termine di una partita piena di emozioni e colpi di scena. Una serata da incorniciare per i francesi, protagonisti di un primo tempo straordinario, ma assolutamente da dimenticare invece per Gianluigi Donnarumma, ex rossonero finito nel mirino dopo un errore decisivo.
Ex Milan, notte da dimenticare per DonnarummaL'ex portiere del Milan, ora il Manchester City non è riuscito ad evitare le critiche nonostante una parata molto importante nel finale della gara. La squadra francese ha dominato il primo tempo mettendo in grande difficoltà la squadra di Maresca e trovando ben 3 goal nella prima mezz'ora di gioco.
Alla ripresa però, il Manchester City ha provato a reagire con la rete di Haaland, autore del momentaneo 1-3. Le speranze degli inglesi però sono state frantumate poco dopo, quando un grave errore di Donnarumma hafavorito il goal di Akliouche contribuendo ad indirizzare la Sfida.
Nonostante il rigore parato al 90esimo minuto a Ferran Torres, l'ex portiere rossonero non è riuscito ad evitare le critiche da parte dei media francesi, in modo molto particolare quelle dell'Equipe, che gli ha assegnato un 2 pagella.
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