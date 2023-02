Donnarumma, la critica di ‘Libero’: “Dopo l’Europeo combina solo disastri”

Continua ad essere al centro di numerose critiche l'ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma . Il 23enne estremo difensore del PSG è reduce da una papera che è costata cara alla squadra di Galtier, in quanto i parigini hanno perso l'andata degli ottavi di finale contro il Bayern Monaco proprio a causa di un suo errore su un tiro di Coman. Questa papera non è passata per inosservata nemmeno al quotidiano ' Libero ', che sulle sue pagine è possibile notare dei passaggi molto critici nei confronti del nativo di Castellamare di Stabia.

"Dopo il turbolento addio al Milan da lui voluto non per soldi ma per denaro, Gigio è l'ombra di se stesso. […] Il fatto è che il nostro Gigio ad insicurezza sta sommando insicurezza e il portiere eroe di Wembley è soltanto un ricordo. A soli 23 anni e mezzo chi ama il calcio ha un solo desiderio: che Paperumma saluti Paperopoli e, mentalmente, torni il guardiano che aveva stregato Sinisa nel 2016. Per questo lanciamo un monito, c'è ancora tutto il tempo: salvate il soldato Gigio. O, meglio, si salvi da solo", è quanto si legge sul giornale su Donnarumma.