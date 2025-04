Donadoni e l’addio al Milan: l’11 aprile 1999 segna la fine di un’era

L' 11 aprile 1999, un giorno che resta impresso nella memoria di tutti i tifosi del Milan, Roberto Donadoni giocava la sua ultima partita con la maglia rossonera. La sfida di campionato contro il Parma , disputata a San Siro, rappresentò l’ultimo capitolo di una carriera straordinaria per l’ex ala rossonera, simbolo del Milan degli anni ’80 e ’90.

Donadoni, l’ultimo ballo: Milan-Parma 2-1 e l’addio ai tifosi rossoneri

Donadoni, che aveva vestito la maglia del Diavolo per oltre un decennio, entrò in campo al 76’ al posto di Zvonimir Boban, con il punteggio che vedeva il Milan avanti 2-1 grazie alle reti di Paolo Maldini e Maurizio Ganz, mentre per il Parma era stato Balbo a siglare il gol del momentaneo vantaggio.