Brutta disavventura per Igli Tare. Di ritorno da Milano, dove aveva presenziato ai funerali di Franco Baresi, l'ex direttore sportivo del Milan è stato derubato della propria borsa mentre viaggiava a bordo di un treno. Il bagaglio gli è stato sottratto direttamente dalla cappelliera durante il tragitto.

Tare derubato, il commento della Polizia di Stato

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"Sul treno purtroppo, a volte, basta un attimo di distrazione per avere brutte sorprese, come accaduto a Igli Tare che è stato derubato della borsa dalla cappelliera. Però, per fortuna, il dirigente sportivo, appena sceso dal treno allo scalo di Roma Termini, ha avuto la prontezza di rivolgersi immediatamente alla Polizia ferroviaria del compartimento Lazio. I poliziotti, grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare l’autore del furto nel giro di pochi minuti. L'uomo è stato così rintracciato e arrestato e la borsa restituita al proprietario. Quella che sembrava essere iniziata come una brutta giornata si è risolta nel migliore dei modi grazie al nostro esserci sempre"

La ricostruzione della vicenda

L'episodio è stato ricostruito nei dettagli attraverso un post pubblicato sulUna volta giunto alla stazione di Roma Termini,ha subito chiesto aiuto agli agenti dellaL'analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza ha permesso ai poliziotti di, consentendo la restituzione della borsa all’ex direttore sportivo del Milan.