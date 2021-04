Diritti tv, indagine in corso da parte dell’Agcom sull’accordo Dazn-Tim

L'Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha avviato un'indagine relativa all'accordo stipulato da Dazn e Tim

Dopo aver acquistato i diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024, TIM aveva pubblicato lo scorso 22 febbraio una nota nella quale si leggeva l'accordo stipulato insieme a DAZN. "Un’intesa volta a integrare l’accordo di distribuzione già in essere, anche nei termini economici, condizionata all’aggiudicazione a DAZN della gara di cui sopra. Ai sensi dell’accordo, TIM si qualifica come operatore di telefonia e Pay Tv di riferimento per l’offerta dei contenuti di DAZN in Italia nonché per la partnership tecnologica. La collaborazione parte da luglio 2021 e comprende tutta l’offerta di contenuti sportivi live e on demand di DAZN".