Il Milan di Rúben Amorim continua a dividere l'opinione pubblica. Nonostante un avvio di campionato positivo, con 24 punti conquistati nelle prime undici giornate, non mancano le critiche nei confronti dei rossoneri. Tra queste c'è quella di Luca Diddi, opinionista, tattico e match analyst, intervenuto nel podcast Calcio Selvaggio per analizzare il rendimento della formazione milanista.

Il giudizio di Diddi è piuttosto netto: "Questo Milan può perdere e vincere contro chiunque. Il motivo? Lo vediamo nei recenti risultati in campionato e non solo. Ha perso contro il Bologna e rischiava di perdere anche contro l'Atalanta. Poi ha vinto 3-2, ma è una squadra fortunata negli episodi che gli capitano in partita".

Una critica che riguarda soprattutto la continuità delle prestazioni. Secondo l'opinionista, infatti, il Milan non ha ancora trovato un equilibrio tale da permettergli di affrontare le partite con la stessa affidabilità, alternando risultati importanti a passaggi a vuoto. La vittoria contro l'Atalanta, arrivata al termine di una gara combattuta, è stata letta da Diddi anche attraverso il peso degli episodi favorevoli.

I numeri, però, premiano il Milan di Amorim

Le considerazioni dell'opinionista si inseriscono in un momento in cui la classifica racconta comunque una realtà positiva per il Diavolo. Dopo undici giornate, il Milan ha raccolto 24 punti,. Come riportato da Opta, i rossoneri non superavano quota 22 punti dopo le prime undici partite dal campionato 2022-2023, quando ne avevano conquistati 26.

Anche il rendimento in trasferta offre indicazioni incoraggianti: nelle prime sei gare esterne della stagione il Milan ha ottenuto tre vittorie e tre pareggi, restando imbattuto. Un risultato che, secondo i dati Opta, si è verificato soltanto quattro volte nelle ultime sette stagioni di Serie A.

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C'è quindi una differenza tra la lettura di Diddi e quella suggerita dai numeri. Da una parte le difficoltà mostrate in alcune partite, dall'altra una squadra che, almeno in campionato, sta raccogliendo risultati importanti.

La vittoria contro il Genoa ha inoltre permesso ad Amorim di reagire alla deludente prestazione europea contro il Ferencváros. Il Milan ha mostrato un buon approccio iniziale, trovando le reti di Alphadjo Cisse e Christian Pulisic, prima di soffrire nella ripresa e vivere un finale particolarmente complicato.

La critica di Diddi riporta così al centro una questione che accompagna il percorso rossonero: il Milan ha già dimostrato di poter competere con avversari di alto livello, ma deve ancora trovare quella continuità di rendimento necessaria per trasformare le buone prestazioni in una certezza.