"Il Napoli ha fatto quello che ha fatto il Milan il primo anno di Simone Inzaghi in nerazzurro: 'Stiamo lì e non si sa mai'. Rischia di vincere il campionato facendo un gol a partita: nei campionati seri con 60 gol non arrivi neanche quasi in Champions League. L'Inter può vincere le partite anche come ha fatto contro il Bayern".