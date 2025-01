"Abbiamo fatto una partita bella, sapevamo che loro erano una grande squadra. Non è stato un momento facile per me e non sono al 100%, ma sono contento per oggi. Se Fonseca è andato via è anche colpa nostra, non solo colpa sua, gli auguro il meglio. Con Conceicao abbiamo avuto poco tempo, ma stiamo facendo bene. Dedico la vittoria a mia moglie, mio figlio e la figlia che sta per arrivare"