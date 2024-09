Inter-Milan: sarà il quarto derby arbitrato da Mariani. I precedenti

Per l'arbitro, che ha diretto 359 partite in carriera, si tratta della quarta volta che arbitrerà un derby di Milano. Il primo fu vinto dal Diavolo, che nel 2020 sconfisse l'Inter per 1-2 grazie a una doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Gli altri due incontri risalgono a due anni dopo, quando l'Inter prevalse sul Milan sia nell'andata che nel ritorno della Coppa Italia.