Derby Inter-Milan, Leao: “Conceicao è stato incredibile. Mi può dare …”

Su Conceicao: "Non lo conoscevo personalmente, ho sentito alcuni giocatori e me ne hanno parlato bene. Ha una personalità forte e quello che ha fatto in pochi giorni è incredibile. Ho sentito l'energia e c'è un cambiamento che si vede in campo. Oggi si è visto, lo si è visto con la Juventus. A volte puoi non giocare bene, ma l'imoportante è vincere con la mentalità. Quando sei al Milan non devi essere comodo, devi essere pronto, aiutare la squadra, fare il massimo. Individualmente mi farà spingere per dare il massimo e io cercherò di aiutarlo perché mi aiuterà a fare il massimo".