Derby Inter-Milan, le parole di Sérgio Conceicao

Sul suo apporto in pochi giorni: "Sono molto contento per i giocatori, perché non era facile. L'ambiente non era al meglio e avevamo pochi giorni per lavorare su tanti dettagli importanti per me. E affrontavamo due squadre di grandissimo livello. Il merito va ai giocatori che hanno assorbito tutto quello che gli abbiamo passato. Ci sono cose che dobbiamo migliorare, ma con umiltà possiamo fare sei mesi buoni. Abbiamo la Champions League e il campionato per tornare in zona Champions, dove il Milan deve essere, non al settimo posto come ora. Domani torniamo a lavorare in vista per il Cagliari".