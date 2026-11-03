Fiocco rosa in casa Milan, il difensore Koni De Winter è diventato papà per la prima volta: è nata la piccola Aléya Noé
Milan, De Winter acclamato regala la maglia rossonera ai tifosi | PM
Giornata speciale in casa rossonera. Koni De Winter è diventato papà: oggi, martedì 3 novembre, è nata la figlia Aléya Noé, messa alla luce dalla compagna Vega Relyveld. La lieta notizia è stata ufficializzata dal club attraverso i propri canali ufficiali:
"Un meraviglioso nuovo arrivo. Congratulazioni a Koni e Vega per la nascita di Aléya Noé De Winter".
Il rendimento di De WinterLa nascita della primogenita arriva in un buon momento di forma del centrale belga. A 24 anni, De Winter sta diventando un pilastro della difesa del Milan, accumulando presenze e minutaggio sia in Serie A che in Europa League. Il bilancio aggiornato parla di 13 apparizioni complessive tra Serie A ed Europa League, per un totale di 1150 minuti in campo. Dopo la pausa per la nascita della figlia, il giocatore rientrerà subito a disposizione per la ripresa degli allenamenti a Milanello in vista della partita di Europa League contro il Ferencvaros, in programma giovedì 5 novembre alle ore 18:45 presso la stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro.
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