Giornata speciale in casa rossonera. Koni De Winter è diventato papà: oggi, martedì 3 novembre, è nata la figlia Aléya Noé, messa alla luce dalla compagna Vega Relyveld. La lieta notizia è stata ufficializzata dal club attraverso i propri canali ufficiali:

"Un meraviglioso nuovo arrivo. Congratulazioni a Koni e Vega per la nascita di Aléya Noé De Winter".

Il rendimento di De Winter

La nascita della primogenita arriva in un buon momento di forma del centrale belga. A 24 anni,sta diventando un pilastro della difesa del, accumulando presenze e minutaggio sia in Serie A che in Europa League. Il bilancio aggiornato parla dicomplessive tra Serie A ed Europa League, per un totale diDopo la pausa per la nascita della figlia, il giocatore rientrerà subitoin programma giovedì 5 novembre alle ore 18:45 presso la stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro.