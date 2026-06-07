La suggestione di mercato che accostava Paolo Maldini al Fenerbahce sembra giunta al termine. Nelle scorse settimane, l’ex capitano e dirigente del Milan aveva condiviso sui propri canali social delle foto in compagnia di Hakan Safi, uno dei...
La suggestione di mercato che accostava Paolo Maldini al Fenerbahce sembra giunta al termine. Nelle scorse settimane, l'ex capitano e dirigente del Milan aveva condiviso sui propri canali social delle foto in compagnia di Hakan Safi, uno dei candidati alla presidenza del club turco. Maldini aveva descritto l'incontro come giornate trascorse con un amico a parlare di calcio, alimentando in Turchia le voci su un suo possibile inserimento nell'organigramma societario come direttore sportivo o direttore tecnico. Lo scenario, tuttavia, è sfumato a causa della decisione dell’ex capitano rossonero di distanziarsi definitivamente da Safi.
Maldini-Fenerbahce, è finita
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Secondo quanto riferito dal giornalista turco Yunus Aydin, alla base della rottura ci sarebbe il forte malcontento di Maldini per alcune recenti uscite pubbliche del candidato presidente. L'ex bandiera rossonera ha giudicato dannose per la propria immagine alcune affermazioni di Safi, in particolare quelle relative a un presunto accordo per il trasferimento di Mason Greenwood, annunciato come concluso nonostante la trattativa fosse tutt'altro che definita.