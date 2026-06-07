L'episodio dei fischi durante la campagna elettorale

A compromettere i rapporti ha contribuito anche un episodio avvenuto durante un evento della campagna elettorale. Maldini non ha gradito l'atteggiamento di Safi sul palco: il candidato alla presidenza del Fenerbahce non ha infatti risposto a tono ai fischi che il pubblico del ‘Chobani Stadyumu’ ha rivolto all'ex dirigente milanista nel momento in cui è stato chiamato in causa.