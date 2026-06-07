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Maldini-Fenerbahce, è finita: il retroscena del litigio con Hakan Safi

Paolo Maldini
La suggestione di mercato che accostava Paolo Maldini al Fenerbahce sembra giunta al termine. Nelle scorse settimane, l’ex capitano e dirigente del Milan aveva condiviso sui propri canali social delle foto in compagnia di Hakan Safi, uno dei...
Redazione PM

La suggestione di mercato che accostava Paolo Maldini al Fenerbahce sembra giunta al termine. Nelle scorse settimane, l'ex capitano e dirigente del Milan aveva condiviso sui propri canali social delle foto in compagnia di Hakan Safi, uno dei candidati alla presidenza del club turco. Maldini aveva descritto l'incontro come giornate trascorse con un amico a parlare di calcio, alimentando in Turchia le voci su un suo possibile inserimento nell'organigramma societario come direttore sportivo o direttore tecnico. Lo scenario, tuttavia, è sfumato a causa della decisione dell’ex capitano rossonero di distanziarsi definitivamente da Safi.

Maldini-Fenerbahce, è finita

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Secondo quanto riferito dal giornalista turco Yunus Aydin, alla base della rottura ci sarebbe il forte malcontento di Maldini per alcune recenti uscite pubbliche del candidato presidente. L'ex bandiera rossonera ha giudicato dannose per la propria immagine alcune affermazioni di Safi, in particolare quelle relative a un presunto accordo per il trasferimento di Mason Greenwood, annunciato come concluso nonostante la trattativa fosse tutt'altro che definita.

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L'episodio dei fischi durante la campagna elettorale

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A compromettere i rapporti ha contribuito anche un episodio avvenuto durante un evento della campagna elettorale. Maldini non ha gradito l'atteggiamento di Safi sul palco: il candidato alla presidenza del Fenerbahce non ha infatti risposto a tono ai fischi che il pubblico del ‘Chobani Stadyumu’ ha rivolto all'ex dirigente milanista nel momento in cui è stato chiamato in causa.

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