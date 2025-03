Prima come responsabile dell'area sportiva, che governa tuttora, poi anche come CEO. Ma può essere il nome di Krösche una reale possibilità per il Diavolo? Ecco cosa ha scritto sul tema Florian Plettenberg, giornalista di spicco di 'Sky Sport Deutschland', attraverso i propri canali social ufficiali.

"Il boss dell'Eintracht, Markus Krösche è in cima alla lista di molti top club. Tuttavia, la tendenza attuale è che rimarrà all'Eintracht Francoforte questa estate, a meno che non arrivino offerte di alto livello. Finora non ci sono stati colloqui con il Milan. Ha svolto un lavoro eccezionale come membro del consiglio direttivo per lo sport ed è sotto contratto fino al 2028".

In Germania, dunque, confermano l'interesse del Milan per Krösche e per il suo lavoro, ma non registrano, al momento, ancora contatti. Anche perché, a quanto pare, i rossoneri potrebbero andare su un DS italiano. LEGGI ANCHE: Paratici e Allegri di nuovo insieme al Milan? Ecco la situazione >>>