La mancata qualificazione in Champions League ha scatenato un effetto domino in Casa Milan, che ha portato il proprietario del club Gerry Cardinale a prendere una decisione netta. A meno di ventiquattro ore dalla sconfitta contro il Cagliari, RedBird ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare il licenziamento con effetto immediato di Allegri, Tare Furlani e Moncada. Una scelta, per certi versi, inevitabile, ma che ha portato a un vuoto di potere che a 43 giorni dal ritiro estivo comincia a diventare preoccupante.