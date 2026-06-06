La mancata qualificazione in Champions League ha scatenato un effetto domino in Casa Milan, che ha portato il proprietario del club Gerry Cardinale a prendere una decisione netta. A meno di ventiquattro ore dalla sconfitta contro il Cagliari, RedBird ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare il licenziamento con effetto immediato di Allegri, Tare Furlani e Moncada. Una scelta, per certi versi, inevitabile, ma che ha portato a un vuoto di potere che a 43 giorni dal ritiro estivo comincia a diventare preoccupante.
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Dal Milan: “Meglio più tempo per la decisione giusta”, alla fine sarà troppo e sbagliata
Programmazione Milan, ritardo eccessivo o strategia calcolata? Le ultime novità dal nostro inviato Stefano Bressi
Programmazione Milan, quanto attendere ancora?—
Il Milan fa sapere che valutare la situazione con calma è meglio che prendere una decisione poco ragionata. Un punto di vista condivisibile, a patto che questo ritardo non diventi eccessivo. Il limite massimo è fissato per l'11 giugno, data in cui prenderanno via i Mondiali. Zlatan Ibrahimovic, infatti, sarà impegnato in prima linea come telecronista per 'FOX Sports'. Nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di PianetaMilan che potete trovare qui sotto, il nostro Stefano Bressi affronta tutti questi temi in compagnia del collega Lorenzo De Angelis.
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