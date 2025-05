Dal Milan ai trionfi: Okafor Campione d’Italia, Calabria vince la Coppa Italia

Il giovane attaccante svizzero, ancora di proprietà dei rossoneri e passato in prestito al Napoli durante l'ultima sessione invernale di mercato, ha aggiunto il tricolore alla sua bacheca personale. Non è, però, l'unico milanista a festeggiare un trofeo in questa stagione. Il percorso simile lo ha avuto Davide Calabria, ex capitano del Milan che ha lasciato il club a gennaio. Calabria, ora al Bologna, ha alzato al cielo la Coppa Italia proprio in finale contro il Milan, aggiungendo un'altra coppa al suo palmares.