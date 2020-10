Milan, Zlatan Ibrahimovic compie 39 anni: auguri al campione svedese

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In casa Milan oggi è un giorno importantissimo: Zlatan Ibrahimovic festeggia il suo compleanno.

Nato a Malmö il 3 ottobre 1981, lo svedese compie oggi 39 anni. Nonostante l’età, in campi Ibra fa ancora la differenza, come ha ampiamente dimostrato da quando, lo scorso gennaio, è tornato al Milan. Nella sua prima esperienza in maglia rossonera, Ibrahimovic ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana (era il 2011). Ora il compito di Zlatan è quello di far crescere i giovani presenti in rosa e riportare la squadra in Champions League.

Come tutti sanno attualmente Zlatan si trova in quarantena domiciliare a causa della positività al Covid-19, ma non manca di far presente il suo appoggio alla squadra con videochiamate e messaggi social. Per Ibra sarà certamente il compleanno più singolare e particolare della sua vita.

Tanti auguri a Ibrahimovic da parte di tutta la nostra redazione!