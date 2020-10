Milan, Ibrahimovic: “Non posso essere addomesticato” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic è più carico che mai. L’attaccante del Milan, colpito dal coronavirus, non vede l’ora di rientrare in campo per poter aiutare i suoi compagni di squadra, che ieri, con fatica, hanno conquistato l’accesso ai gironi di Europa League.

Ibrahimovic, a tal proposito, ha postato un video sui propri account social, in cui si vede lo svedese correre sul tapis roulant. La descrizione è piuttosto chiara: “Questo animale non può essere addomesticato”. Ibra, per tornare in campo, avrà bisogno di effettuare due tamponi consecutivi il cui risultato dovrà essere negativo.