Calciomercato Milan – Rinforzo in difesa: avanzano due nomi “italiani”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il rinforzo per la difesa rossonera è necessario, ma rispetto ai tanti nomi emersi, il cerchio si stringe a due profili “italiani”. Di chi si tratta? In realtà italiani non sono, ma sono difensori che conoscono bene il campionato italiano.

Stiamo parlando di Tomiyasu e Pezzella: il primo è emerso negli ultimi giorni, il secondo è un’alternativa di cui si parla da tempo. Secondo il Corriere dello Sport, sono solo questi due i nomi su cui si concentrerà il Milan nei prossimi, ultimissimi, giorni di mercato.

