PM – Calciomercato Milan – Dalot ipotesi concreta. Su Conti…

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN– Dopo la qualificazione ai gironi di Europa League, il Milan cercherà di rafforzare la propria rosa in questo finale di calciomercato.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, trova riscontro il nome di Diego Dalot, terzino del Manchester United. La trattativa è difficile, considerando l’interesse di tante squadre tra cui la Roma, ma Maldini e Massara ci proveranno nelle prossime ore. Il Milan avrebbe già offerto un prestito con diritto di riscatto, ma il Manchester United, per cedere il portoghese, chiede l’obbligo.

A questo punto c’è da domandarsi quale sarà il futuro di Andrea Conti. Sempre secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, al momento non sembrano esserci offerte per il terzino. L’ex Atalanta, che sta recuperando dall’intervento al menisco, vuole giocarsi le sue carte in rossonero, ma è chiaro che il possibile arrivo di Dalot cambierebbe probabilmente le carte in tavola. Calabria, Conti, Dalot e Kalulu sarebbero probabilmente troppi per Pioli, anche se comunque ci sono tre competizioni da disputare e le partite saranno tante.

