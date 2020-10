Europa League – Milan, Pioli: “Ecco cosa penso del sorteggio”

ULTIME NOTIZIE MILAN EUROPA LEAGUE – Dopo l’incredibile vittoria di ieri ai calci di rigore contro il Rio Ave, quest’oggi è stato effettuato il sorteggio a Nyon per stabilire i vari gironi di Europa League. Il Milan, sorteggiato nel gruppo H, affronterà Celtic, Sparta Praga e Lille.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato così all’ANSA: “E’ un girone equilibrato ma non facile. I nostri avversari occupano i primi due posti nei loro rispettivi campionati. Li affronteremo con grande determinazione. Tornare in Europa era il nostro obiettivo”

