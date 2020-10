Calciomercato Milan – Dalot, i rossoneri non mollano: Conti in partenza?

Piace Dalot

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Si infiamma il mercato del Milan a soli tre giorni dalla sua fine. Movimenti in difesa per i rossoneri che, secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, non mollano la pista Diogo Dalot, terzino destro del Manchester United. La dirigenza, nei giorni scorsi, ha messo sul tavolo una richiesta di prestito, rispedita però al mittente dal club inglese. Situazione in aggiornamento.

Il futuro di Conti

Qualora il Milan dovesse prendere Dalot, sembra difficile la permanenza di Andrea Conti, che dovrebbe presto ritornare dall’infortunio. Il classe 1994 ha diverse proposte, ma è complicato pensare ad un doppio movimento di mercato in così poco tempo.

