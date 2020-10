Mercato Milan, chi è Diogo Dalot: skills e giocate (Video)

Ecco chi è Diogo Dalot

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Si infiamma il mercato del Milan negli ultimi giorni prima della chiusura, fissata per lunedì 5 ottobre. Dopo l’arrivo di Jens Petter Hauge, i rossoneri sono alla ricerca di un difensore centrale, ma attenzione alla pista Diogo Dalot, terzino destro del Manchester United. La società ha avviato i contatti con i ‘Red Devils’, chiedendo in prestito il giocatore, ma l’offerta è stata rispedita al mittente. Sul portoghese c’è da registrare anche l’interesse della Roma di Paulo Fonseca, ma il Milan ha intenzione di non mollare la presa e vuole riprovarci anche nei prossimi giorni. Ma chi è Diogo Dalot? Conosciamolo meglio in questo video.

Conti in partenza?

Nel ruolo di terzino destro, il Milan può contare su Davide Calabria e Andrea Conti. Il primo ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, facendo ricredere Stefano Pioli, che nella scorsa stagione lo aveva spesso messo da parte. Sembra difficile che il suo arrivo non sia la conseguenza della partenza di uno dei due. Ed ecco che allora Andrea Conti, peraltro non al meglio fisicamente, potrebbe partire per lasciare spazio a Dalot.

Le caratteristiche

Tecnica e velocità sono le caratteristiche principali del portoghese, bravissimo anche nel possesso palla e nel fornire assist ai propri compagni. Situazione in aggiornamento dunque, ma una cosa è certa: il Milan proverà fino all’ultimo a convincere il Manchester United a cedere Diogo Dalot.

