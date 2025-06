CT Italia, Gattuso favorito. Ma ci sono altri nomi, tra cui un outsider

L’idea alla base, per Gravina e la Federazione, sarebbe quella di creare un ticket con altri campioni del mondo e d’Europa: Gigi Buffon e Leonardo Bonucci. Un’Italia ad altissimo tasso d’azzurro, come si può intuire. Ci sono però altri tecnici in lista. Gravina prende tempo per valutare al meglio le opzioni: la decisione potrebbe arrivare nel fine settimana o inizio prossima. Intanto si procede: ieri Buffon ha incontrato Gattuso. Per Gigi, è Rino il ct giusto per l'Italia in questo momento.