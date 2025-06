Crudeli: “Balotelli aveva tutto per diventare fuoriclasse. Che spreco”

Tuttavia, il commentatore dal cuore rossonero non ha nascosto un certo rammarico per l’evoluzione della carriera dell’attaccante: “Mi sarei aspettato un altro tipo di percorso da lui, è stato uno spreco purtroppo ... Il talento non basta, e purtroppo l’esplosione del suo carattere ha spesso preso il sopravvento". Crudeli ha evidenziato come Balotelli rappresenti uno di quei casi in cui il potenziale non è stato pienamente espresso. Il tutto come lui sa fare, in maniera schietta ma anche affettuosa verso i giocatori.