Arrivano delle buonissime notizie in casa Croazia e in casa Milan in vista della sfida di questa sera a Praga contro la Repubblica Ceca: Luka Modrić, infatti, avrebbe lasciato alle spalle l'attacco febbrile accusato negli scorsi giorni e sarebbe pronto a guidare la sua nazionale fin dal primo minuto.

Milan, ottime notizie per Modric

Ma quale potrebbe essere la probabile formazione?

Secondo quanto riferito dal quotidiano croato, il centrocampista rossonero ha svolto l'intera seduta di allenamento in gruppo senza riscontrare problemi, confermando perciò il pieno recupero. Se il Commissario Tecnico dovesse optare per una gestione cautelativa a gara in corso (o s sorpresa dall'inizio) le alternative ci sono e risalgono ai nomi diI croati dovrebbero scendere in campo con un 4-2-3-1 a trazione anteriore, guidati, per l'appunto, da Luka Modric in cabina di regia, al fianco di Kovavic. In attacco, invece, spazio a Matanovic

(4-2-3-1): Livaković - Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić - Modrić, Kovačić - L. Sučić, P. Sučić, Ivanović - Matanović

Il match di Praga, però, darà il via ad un vero e proprio tour de force per i Croati. In questa sosta, la Nazionale di Modric scenderà in campo per ben 4 volte:

Repubblica Ceca-Croazia, sabato 26 settembre ore 20.45, Praga - UEFA Nations League

Spagna-Croazia, martedì 29 settembre ore 20.45, Siviglia - UEFA Nations League

Croazia-Inghilterra, sabato 3 ottobre ore 18.00, Rijeka - UEFA Nations League

Croazia-Spagna, martedì 6 ottobre ore 20.45, Spalato - UEFA Nations League