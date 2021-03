Croazia, il CT Dalic: “Rebic è infortunato: non ci sarà” | Milan News

Zlatko Dalic, Commissario Tecnico della Croazia, ha escluso che il milanista Ante Rebic possa prendere parte alle gare della Nazionale

Zlatko Dalic, Commissario Tecnico della Croazia, ha comunicato che Ante Rebic, attaccante del Milan, non farà parte dell'elenco dei convocati per le gare contro Slovenia, Cipro e Malta, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Lo ha riferito il sito web locale 'tportal.hr'.