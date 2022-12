Cristiano Ronaldo, Ten Hag: “Se in forma può dare una mano, ma…”

Al momento è senza squadra, ieri ha perso l'ultima partita del Mondiale, e Cristiano Ronaldo non se la passa certo benissimo. Il classe 1985 portoghese è reduce da una brutta delusione e ora dovrà mettersi a cercare una squadra. Si dice possa andare a giocare in Arabia Saudita per uno stipendio ricchissimo, ma lui vorrebbe restare in Europa e qualcuno lo ha accostato anche al Milan , anche se non sembrano poterci essere possibilità.

Cristiano Ronaldo ha lasciato il Manchester United con un po' di burrasca: dichiarazioni al veleno e rescissione consensuale. Il rapporto con Erik Ten Hag non è mai sbocciato e il tecnico dei Red Devils continua a punzecchiarlo con dichiarazioni. Come riporta il Manchester Evening News, l'allenatore ha parlato del cinque volte Pallone d'Oro così: "Erano parole inaccettabili per una società, Cristiano conosceva le conseguenze. Adesso però è il momento di guardare avanti e pensare al futuro della squadra. Ho fatto tutto in modo onesto e trasparente, abbiamo parlato della mia visione, quindi non ho problemi a parlare con lui. Per me Cristiano Ronaldo, quando è in forma, è un buon calciatore che può dare una grande mano, ma con noi non lo era. Ha una storia grande e la mia intenzione era quella di renderlo partecipe del nostro progetto". Milan, Bennacer e il rinnovo: dopo Dubai. Brahim Diaz in ascesa