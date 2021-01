Cremonese, Colombo: “Sentivo la necessità di dover crescere”

Cremonese, Colombo si presenta

Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan, è passato alla Cremonese in prestito. Ecco come si è presentato alla stampa: "A livello personale sentivo la necessità di dover crescere e cercare più minutaggio possibile. La Cremonese è la realtà che mi ha voluto più di altre, che pure si erano proposte. Sono un attaccante a cui piace attaccare la profondità, ma anche aiutare la manovra. In generale posso adattarmi a qualsiasi tipo di gioco, volendo posso agire anche da esterno. Aver vissuto nella quotidianità con tanti campioni credo mi abbia aiutato tantissimo perché si possono imparare tante cose: da quelle piccole agli atteggiamenti giusti da tenere nelle diverse situazioni sul campo. E' stata un'esperienza formativa importante. Spero di iniziare bene l'avventura con la Cremonese: so che devo lavorare duramente e credo che i risultati potranno arrivare. Qui ci sono attaccanti esperti e anche semplicemente osservandoli può servire. Il mister mi ha ricordato che ogni cosa andrà guadagnata sul campo".