Il premio di MVP del match di Europa League tra Olympiacos e Milan va senza dubbio a Omari Hutchinson. Il classe 2003 si è caricato sulle spalle i compagni nel secondo tempo, guidando la rimonta con un gol stupendo e due assist per Cisse e Pulisic. Una prestazione che ha impressionato anche Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero.

Milan, Costacurta esalta Hutchinson

"Il Milan è riuscito a devastare la difesa dell’Olympiacos con Hutchinson, che con due-tre accelerazioni da solo ha riacceso i rossoneri. Fa il primo gol e poi l’assist, a un certo punto non riuscivano neanche a raddoppiarlo ed è stato bravo a servire gli altri".

La partita di Hutchinson contro l'Olympiacos

Gol: 1

1 Assist: 2

2 Passaggi riusciti/tentati: 34/36 (94%)

34/36 (94%) Dribbling tentati/riusciti: 4/5

Intervenuto dagli studi di 'Sky Sport' al termine di2-4,si è espresso così sulla prova diEcco qualcheutile a comprendere la portata della prova di(dati 'Sofascore')

Nel primo tempo Amorim lo ha schierato come numero 10, limitando le sue abilità da esterno puro nell'uno contro uno. L'ingresso di Pulisic ha permesso ad Hutchinson di tornare nella sua posizione naturale, dove nella seconda frazione di gioco ha fatto impazzire Bruno a suon di dribbling e accelerazioni.

Il prezzo del riscatto

In estate, illo ha acquistato in. Per esercitare il diritto di riscatto, la società rossonera dovrà versare una cifra che si aggira intorno ainelle casse del club inglese: un investimento importante, ma seè davvero il giocatore visto contro l'Olympiacos potrebbe valerne la pena.