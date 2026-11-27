Alessandro "Billy" Costacurta esalta Omari Hutchinson dopo la prestazione devastante in Olympiacos-Milan: i numeri della sua gara e il prezzo per il riscatto
Hutchinson, messaggio al Milan: "Restare qui è il mio sogno. Europa League? Dobbiamo spingere" | Video PM
Il premio di MVP del match di Europa League tra Olympiacos e Milan va senza dubbio a Omari Hutchinson. Il classe 2003 si è caricato sulle spalle i compagni nel secondo tempo, guidando la rimonta con un gol stupendo e due assist per Cisse e Pulisic. Una prestazione che ha impressionato anche Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero.
Milan, Costacurta esalta HutchinsonIntervenuto dagli studi di 'Sky Sport' al termine di Olympiacos-Milan 2-4, Costacurta si è espresso così sulla prova di Hutchinson:
"Il Milan è riuscito a devastare la difesa dell’Olympiacos con Hutchinson, che con due-tre accelerazioni da solo ha riacceso i rossoneri. Fa il primo gol e poi l’assist, a un certo punto non riuscivano neanche a raddoppiarlo ed è stato bravo a servire gli altri".
La partita di Hutchinson contro l'OlympiacosEcco qualche statistica utile a comprendere la portata della prova di Hutchinson contro l'Olympiacos (dati 'Sofascore')
- Gol: 1
- Assist: 2
- Passaggi riusciti/tentati: 34/36 (94%)
- Dribbling tentati/riusciti: 4/5
Nel primo tempo Amorim lo ha schierato come numero 10, limitando le sue abilità da esterno puro nell'uno contro uno. L'ingresso di Pulisic ha permesso ad Hutchinson di tornare nella sua posizione naturale, dove nella seconda frazione di gioco ha fatto impazzire Bruno a suon di dribbling e accelerazioni.
Il prezzo del riscattoIn estate, il Milan lo ha acquistato in prestito oneroso da 4 milioni di euro dal Nottingham Forest. Per esercitare il diritto di riscatto, la società rossonera dovrà versare una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro nelle casse del club inglese: un investimento importante, ma se Hutchinson è davvero il giocatore visto contro l'Olympiacos potrebbe valerne la pena.
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