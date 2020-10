Coronavirus – Milan, Ibrahimovic aspetta l’esito del tampone

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come viene scritto da Tuttosport, in edicola questa mattina, il Milan attende i risultati dei tamponi di Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte. I due, come noto, sono risultati positivi al coronavirus, e dunque hanno bisogno di un doppio test negativo per tornare ad allenarsi.

Ibrahimovic comunque è in forma e sente quotidianamente con i suoi compagni di squadra. Zlatan si trova in questo momento nella sua abitazione in zona Porta Nuova e spera di poter rientrare in campo il prossima possibile.

