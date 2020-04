Coronavirus, Lippi: “La Serie A va finita, anche a porte chiuse”

NEWS CALCIO – Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus e ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha parlato della Serie A e della necessità di concludere il campionato: “Soluzione per la Serie A? A detta di tutti viviamo una cosa eccezionale. Sono dell’opinione che i campionati devono finre tutti, anche a porte chiuse. Vorrà dire che il prossimo inizierà più tardi”.

Sul taglio stipendi: “Credo ci fosse già un’idea collettiva. Parlavo con amici e colleghi in questi giorni. Nessuno ha mai avuto dubbi che i calciatori si sarebbero messi a disposizione. Si fa troppa demagogia sui calciatori: viziati, egoisti, troppi soldi. Non è così, è il contrario. Il mondo del calcio è molto più sensibile di quanto si creda. Le società saranno penalizzate, non giocheranno per un mese due, tre e non avevo dubbi che i calciatori si sarebbero messi a disposizione in questo periodo”. Intanto al Milan potrebbe esserci un clamoroso, continua a leggere >>>

