Calciomercato Milan – Bakayoko, ritorno possibile: tanti i benefici

CALCIOMERCATO MILAN – Bakayoko torna o non torna al Milan? Il francese è un giocatore che spacca la tifoseria: alcuni lo rimpiangono, altri invece ricordano le sue intemperanze comportamentali (la maglia di Acerbi e soprattutto la discussione con Gattuso in un Milan-Bologna della scorsa stagione).

E’ chiaro che non stiamo parlando di Pirlo, cioè di un regista di in grado illuminare la manovra, ma è anche vero che il centrocampista interpreta il ruolo in una maniera tutta sua, così ha spiegato perfettamente Gattuso in una delle tante conferenze stampa a Milanello: ” E’ un vertice basso atipico, perché a volte preferisce puntare l’avversario con la fisicità invece di lanciare, ma i rischi che si prende ci danno la superiorità”. Di sicuro, al netto di qualche problema all’inizio dell’annata, Bakayoko è stato uno dei trascinatori della squadra rossonera: il suo apporto davanti alla difesa è stato fondamentale, tanto da diventare uno degli idoli della Curva che gli ha dedicato anche un coro ad hoc.

Ma quanto servirebbe al Milan attuale? Difficile rispondere, considerando le mille incertezze sul futuro della panchina rossonera, ma è chiaro che Bakayoko aggiungerebbe personalità e centimetri a una squadra giovane che ha dimostrato di essere troppo fragile. In più, se consideriamo gli addii praticamente certi di Lucas Biglia e Jack Boanventura, un rinforzo così diventa quasi necessario. Bakayoko in questo momento è al Monaco in prestito dal Chelsea, e dunque potrebbe ripresentarsi una nuova occasione di mercato una volta che il calciatore tornerà in Inghilterra. Tra l’altro il centrocampista è rimasto in buoni rapporti con lo spogliatoio rossonero (era anche a San Siro per assistere all’ultimo derby) e sarebbe felice di tornare a Milanello. Cosa succederà? La storia di Bakayoko con il Milan potrebbe arricchirsi di nuovi capitoli… Intanto ecco le parole di una grande gloria rossonera, continua a leggere >>>

