Coronavirus, De Rossi ricoverato allo Spallanzani da ieri sera | News

Non arrivano buone notizie per Daniele De Rossi. L'assistente di Roberto Mancini in Nazionale, come tutti sanno, è stato colpito dal coronavirus. La novità di oggi, pero, è che De Rossi è stato ricoverato, da ieri sera, all'Ospedale Spallanzani di Roma. La speranza ovviamente è che possa andare tutto il meglio. Ricordiamo che in Nazionale sono stati contagiati nell'ultimo periodo ben otto giocatori: Bonucci e Bernardeschi della Juventus, Sirigu del Torino, Verratti e Florenzi del Psg, Cragno del Cagliari, Pessina dell'Atalanta, e Grifo del Friburgo.