Coronavirus – Barcellona, giocatori pronti a ridursi lo stipendio

ULTIME NEWS – Nobile gesto dei giocatori del Barcellona, che sono pronti a ridursi lo stipendio dopo le vicende legate all’emergenza coronavirus. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘Sport’, c’è stato un incontro tra il presidente Josep Maria Bartomeu e Lionel Messi, Sergi Roberto, Gerard Pique e Sergio Busquets. Un incontro in cui è stato trovato un accordo, ma ancora non è nota la percentuale del taglio. Un provvedimento che non riguarderà il Barcellona B. Per rimanere sempre aggiornato sulla situazione in Italia e nel Mondo, continua a leggere >>>

