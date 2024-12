Milan Futuro-Caldiero 0-2: rossoneri senza anima ed eliminati

Il commento di Milan Futuro-Caldiero, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C. La partita vista da noi di Pianeta Milan

Una partita nata male per il Milan Futuro, che si trova subito immeritatamente in svantaggio e poi addirittura sotto di due a fine primo tempo. La reazione però, è inesistente: eliminazione meritata. L'occasione era ghiotta in Coppa Italia Serie C, ma è stata sprecata.