Nel corso della sessione invernale di calciomercato il Milan potrebbe ingaggiare Carney Chukwuemeka per cui sono arrivati segnali di apertura davvero molto importanti. La dirigenza rossonera, secondo quanto filtra, non dovrebbe stravolgere la rosa a disposizione di Paulo Fonseca a gennaio, ma qualche innesto qua e là potrebbe arrivare. Da tempo si parla dell'interesse del Diavolo per il centrocampista del Chelsea , che darebbe sostanza e qualità ad un reparto che in questo primo scorcio di stagione non ha brillato. E soprattutto ha patito l'assenza di uno come Ismael Bennacer .

Calciomercato Milan - Maresca scarica Chukwuemeka: apertura decisiva. Ma la concorrenza ...

Le ultime novità in merito le hanno fornite i colleghi di 'Caught Offside'. Secondo quanto riportato, infatti, il Chelsea sarebbe intenzionato a cedere Carney Chukwuemeka in questa sessione invernale di calciomercato. Questo perché nella folta rosa a disposizione di Enzo Maresca non ci sarebbe spazio per lui. L'unico aspetto riguarda la formula. I Blues vorrebbero cederlo in prestito in modo da poterlo sempre riportare alla base in caso di stagione positiva. Sulle sue tracce, oltre al Milan, anche il West Ham, che al momento è la più interessata, oltre ad Atletico Madrid, Napoli ed Eintracht Francoforte.